Экономика

16:47 30.07.2021

Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода "Большевик" почти 1,4 млрд грн

2 мин читать
Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода "Большевик" почти 1,4 млрд грн

Аукционная комиссия по приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – "Большевик") по итогам заседания в пятницу направит правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Приватизация завода "Большевик" – это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности - сдача помещений в аренду", – отметил Сенниченко.

По его словам, одобренные комиссией и подлежащие утверждению правительством приватизационные условия предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию промышленной площадки в Жашкове более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом.

В Фонде уточнили, что в заседании комиссии приняли участие также представители завода, госконцерна "Укроборонпром", Киевской горгосадминистрации, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и советника по приватизации "КПМГ-Украина".

Как сообщалось, "КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.

Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018-го переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% – до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% – до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.

Теги: #приватизация #киев #фги #сенниченко #большевик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:05 30.07.2021
Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

09:41 30.07.2021
В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

19:05 29.07.2021
С начала года в киевском метро составили почти 2,5 тыс админпротоколов на "антимасочников" – пресс-служба метрополитена

С начала года в киевском метро составили почти 2,5 тыс админпротоколов на "антимасочников" – пресс-служба метрополитена

17:36 29.07.2021
На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

13:28 29.07.2021
Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. за первое полугодие 2021 г. - эксперт

Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. за первое полугодие 2021 г. - эксперт

12:57 29.07.2021
Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

10:41 29.07.2021
В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

03:26 29.07.2021
На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

19:05 28.07.2021
ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

21:37 27.07.2021
В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

В Киеве 28 июля временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Трехсвятительской

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

Бизнес-омбудсмен во II кв. получил рекордное количество жалоб за 3 года

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

"Нафтогаз" пока не выплачивал премии правлению компании за I полугодие 2021г

В Днепропетровской области в рамках строительства трассы М-30 художники украшают остановки Петриковской росписью – "Укравтодор"

ДТЭК призвал СНБО устранить факторы, мешающие подготовке к отопительному сезону

Бизнес-омбудсмен во II кв. получил рекордное количество жалоб за 3 года

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА