В Днепропетровской области в рамках строительства трассы М-30 художники украшают остановки Петриковской росписью – "Укравтодор"

В Днепропетровской области в рамках строительства трассы М-30 Стрый-Изварино художники украшают остановки общественного транспорта Петриковской росписью, на сегодня завершена роспись 7 остановок в Павлоградском и Петропавловском районах, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в Facebook.

"С 2013 года Петриковская роспись включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Каждый рисунок уникален, в нем художники сочетают лучшие традиции отделки украинского жилья и современную живопись", - говорится в сообщении службы.

На объектах работали шесть художников, которые являются членами общественной организации мастеров Петриковской росписи. Среди них: глава организации Николай Ищук (54 года опыта в художественной сфере), заслуженный мастер народного творчества Украины Людмила Горбуля (54 лет в отрасли), Иван Дмитрюк (53 года стажа), Юлия Груниста (10 лет стажа), Олеся Статива (20 лет в отрасли) и Светлана Самойленко (5 лет в художественной сфере).

"Укравтодор" отмечает, что протяженность М-30, в состав которой вошли трассы М-04 и М-12, в пределах Днепропетровщины составляет 299,9 км. Работы ведутся по всей протяженности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги, в частности Богуславский путепровод в Павлоградском районе.

Специалисты уже отремонтировали участок Криничанский пост полиции - Днепр протяженностью 45 км.

Строительство также продолжается во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Открыть трассу М-03 планируют к 30-й годовщине Независимости Украины.

Работы проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".

Ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году планируют восстановить 4,5 тыс. км государственных и 2 тыс. км местных дорог.