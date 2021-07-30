ДТЭК призвал СНБО устранить факторы, мешающие подготовке к отопительному сезону

Украинский рынок электроэнергии длительное время функционирует в условиях острого дефицита оборотных средств, что ставит под угрозу своевременную подготовку к отопительному сезону в плане проведения ремонтных кампаний на ТЭС и формирования необходимых запасов угля, говорится в сообщении на сайте энергохолдинга ДТЭК в пятницу.

"В этой кризисной ситуации в энергетической отрасли призываем Совет национальной безопасности и обороны Украины срочно вмешаться в ситуацию и устранить дисбалансы и факторы, угрожающие энергетической безопасности страны, а также своевременности и полноценности подготовки и прохождения осенне-зимнего периода", – заявила группа.

В числе ключевых факторов, которые привели к кризису в энергетике, в энергохолдинге Рината Ахметова называют необоснованно низкие цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ), многомиллиардные долги на балансирующем рынке, а также нестабильность и дисбалансы, вызванные ценовыми манипуляциями на рынке трейдеров спекулянтов.

"За необоснованно низкие цены предприятия тепловой генерации систематически работают в убыток. Только в текущем году ТЭС, работающие в ОЭС Украины, получили убыток в размере 5,1 млрд грн", – говорится в сообщении.

За пять месяцев 2021 года убытки от производства э/э предприятиями "ДТЭК Энерго" составили 1,2 млрд грн. Генкомпании имеют непогашенный долг перед поставщиками угля в 12,4 млрд грн, поставщиками торгово-материальных ценностей (ТМЦ) и услуг – 1,4 млрд грн, и долги по уплате налогов - 185 млн грн, – отмечают в ДТЭК.

"Такое финансовое положение предприятий тепловой генерации не позволяет закупить топливо для создания необходимых запасов угля на отопительный период, делает невозможным финансирование текущей деятельности предприятий, проведение текущих и капитальных ремонтов, а также приводит к созданию задолженности перед угледобывающими предприятиями", - утверждают в группе.

В свою очередь, долг ЧАО "НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими предприятиями "ДТЭК Энерго" составляет на балансирующем рынке 2,2 млрд грн, остается также нерешенным вопрос погашения перед компанией задолженности ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн.

Как пояснили в энергохолдинге, в критическом состоянии пребывают также добывающие предприятия "ДТЭК Энерго",

"В течение августа-декабря текущего года планируется введение 14 лав, на что необходимо 430 млн грн. Но существуют риски несвоевременного ввода их в эксплуатацию из-за долгов перед поставщиками (составляют 1,15 млрд грн) и отсутствия средств на приобретение ТМЦ", – говорится в сообщении. В результате потери добычи угля могут составить 0,6 млн тонн по будущим лавам и 0,8 млн тонн по действующим лавам из причине их аварийности, подчеркнули в группе.

"Такая критическая ситуация и хронический дефицит средств у предприятий тепловой генерации и угледобывающих предприятий ставит под угрозу даже добычу необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов отечественного угля. При этом рыночная цена угля на зарубежных рынках превысила $100 за тонну", – резюмировали в ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.