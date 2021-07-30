Экономика

10:13 30.07.2021

"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

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"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания агропромышленной группы "Кернел", на внеочередном собрании 30 августа намерена получить разрешение своих акционеров на выкуп до 19,2 млн своих акций на сумму в $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже PLN50 и не выше PLN65.

Согласно сообщению компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже в четверг вечером, выкуп акций компании планируется осуществлять в течении двух лет.

"Кернел" отмечает, что планирует предложить акционерам утвердить данное решение, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность, и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. Агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х находится на комфортном уровне.

Теги: #акции #kernel
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