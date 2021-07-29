ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

Обеспечить стабильное прохождение грядущего отопительного сезона Украина намерена за счет максимально возможной собственной добычи угля, но в случае его нехватки рассматривает импорт ресурса, отметил министр энергетики Герман Галущенко,

"На самом деле мы видим те запасы, которые есть в соответствии с утвержденными графиками, и видим, за счет чего можно нарастить. Мы ориентированы на максимум добычи в Украине. Где не будет хватать, будем импортировать", – сказал Галущенко журналистам в ходе открытия "НАЭК "Энергоатом" подъездных путей к ЦХОЯТ – участка "Вильча - Янов" в четверг.

"Будем решать проблему. Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить", – подчеркнул министр.

При этом он пока не стал указывать возможные объемы импорта: "Не готов назвать объемы импорта. Зависят от баланса собственной добычи".

По его словам, Украина рассматривает возможность импорта ресурса из Польши, ЮАР, Казахстана.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможности импорта угля из Российской Федерации, министр отметил: "Россия… Учитывая то, что мы намерены уйти в автономный режим в рамках интеграции с европейскими рынками, нас ждет много сюрпризов. Нет. Не диверсии. Это слишком. Но, думаю, будут попытки максимально создать сложности. Надо быть к этому готовымb".

В связи с этим, по словам Галущенко, рассматриваются разные сценарии обеспечения стабильной работы в автономном режиме: пересматривается базовый и разрабатывается кризисный.

Что касается планируемого ранее пересмотра графика накопления угля к отопительному сезону, министр отметил, что сейчас эти подсчеты ведутся.

"Мы сейчас проговариваем эти цифры. Меньше того, что было нельзя, но мы, безусловно, имеем возможность наращивать и больше в зависимости от того, как будут развиваться события. Наша задача – чтобы все работало спокойно, и есть понимание того, что на будущую зиму надо иметь запасы больше. С учетом того, что входим в автономный режим", – разъяснил министр.

По его словам, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 были ключевыми на заседании Антикризисного энергетического штаба под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля в четверг.

"Мы обсуждали те проблемы, которые есть, и речь шла именно о том, что надо обеспечить спокойное прохождение зимы. Особенно с учетом наших планов по синхронизации. В принципе, мы посмотрели все цифры, все данные, обсудили все с генерацией с точки зрения того, чтобы пройти сезон спокойно. Присутствовали представители всех как частных, так и государственных компаний", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", на складах украинских ТЭС по состоянию на 26 июля находится 954 тыс. тонн угля, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн), сообщило ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на своем сайте во вторник.

Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, уровень запасов угля на складах ТЭС на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля.

Ранее Министерство энергетики анонсировало планировало новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн, до 2,4 млн тонн.

Коммерческий директор ПАО Донбассэнерго Олег Ларионов отметил, что закупки импортного угля значительно повышают себестоимость производства э/э и лишают целесообразности ее продажи на рынке в условиях низких цен, указав на необходимость повышения прайс-кэпов.

"Есть импортный уголь, например, из Казахстана, при использовании которого топливная составляющая для нас равна 1,4 грн/кВт-ч при 100%-й предоплате и с ожиданием в несколько недель. Можем привезти уголь из Кузбасса, тогда топливная составляющая для нас будет 1,6 грн/кВт-ч. Или же привезем уголь из Европы с топливной составляющей 2,1 грн/кВт-ч", – пояснил он.

Вместе с тем он указал, что "украинского угля на рынке нет".