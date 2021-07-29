Экономика

19:45 29.07.2021

Валютный межбанк в четверг сбалансировался без НБУ

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Валютный межбанк в четверг сбалансировался без НБУ

Гривня на межбанковском валютном рынке в четверг немного подорожала – до 26,87 грн/$1 с 26,93 грн/$1 на конец минувшего дня, однако рынок обошелся без вмешательства Национального банка, в начале недели удерживавшего гривню от чрезмерного, по его мнению, укрепления.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" дилер одного из банков, преобладание предложения валюты было не настолько большим, чтобы Нацбанк выходил на рынок, как это он сделал накануне утром по курсу 26,84 грн/$1, после чего уже просто наблюдал временное ослабление гривни под влиянием появившегося на рынке спроса.

В то же время официальный курс гривни на 30 июля регулятор ослабил до 26,8867 грн/$1 с 26,8628 грн/$1 в четверг.

Теги: #обзор #гривня
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