Экономика

18:59 29.07.2021

Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

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Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

Украина и Еврокомиссия продолжат конструктивный диалог о получении Украиной 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС на EUR600 млн в сентябре 2021 года, такой договоренности достигли министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в телефонном разговоре в четверг, сообщил Минфин на своей сайте.

"Со стороны ЕС мы хотели бы отметить, что Украина шаг за шагом делает значительный прогресс в реформировании разных сфер. Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - цитирует украинское министерство слова Домбровскиса.

Марченко сообщил вице-президенту Еврокомиссии о прошедшем накануне конструктивном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, по итогам которого была достигнута договоренность о визите миссии МВФ в Киев в сентябре.

"Мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с МВФ уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

Министр финансов также пригласил Домбровскиса на личную встречу в Украине 23-24 августа.

Как сообщалось, 1-й транш макрофинансовой помощи ЕС EUR600 млн Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача 2-го зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями. В частности, как сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в середине июля этого года, необходимо выполнить шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Теги: #ес #марченко #финпомощь #домбровскис #минфин
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