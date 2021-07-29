Экономика

17:54 29.07.2021

Саакашвили представил принципы дерегуляции малого и среднего бизнеса в Украине

2 мин читать
Саакашвили представил принципы дерегуляции малого и среднего бизнеса в Украине

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михэил Саакашвили представил Акт о свободе предпринимательства, предлагающий ряд мер по дерегуляции малого и среднего бизнеса.

"Акт о свободе предпринимательства – это изменение рамочной философии отношения к бизнесу в Украине. Это было соображением президента во время обсуждения закона про деолигархизации – давайте говорить о том, как помочь малому и среднему бизнесу. Если мы не сможем дерегулировать малый и средний бизнес, мы теряем 2-3% ежегодно в развитии экономики ", – сказал он на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Нацсовета реформ в Киеве в четверг.

По словам Саакашвили, Акт предполагает внедрение единого стандарта и принципов деятельности органов государства и местного самоуправления в направлении содействия ведению бизнеса. Так, документ предусматривает запрет на создание новых контролирующих органов в сфере предпринимательства, а также введение новой разрешительной документации и отчетности, дебюрократизацию бизнес-процессов.

Проект также предлагает проведение внеплановых проверок и остановку деятельности субъекта хозяйствования исключительно по решению суда, введение страхования и системы управления рисками по время проверок.

Кроме того, предлагается ввести саморегуляцию деятельности в некоторых сферах и возможность выбора субъекта предоставления админуслуг из числа аккредитованных третьих лиц.

"Хочу подчеркнуть, что это рамочный документ. Он должен быть направлен для обсуждения в комитеты и правительству", – отметил Саакашвили.

Теги: #саакашвили #предпринимательство #нацреформ #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 27.07.2021
Минэкономики анонсировало серию встреч с бизнесом для разработки механизмов его поддержки

Минэкономики анонсировало серию встреч с бизнесом для разработки механизмов его поддержки

09:51 19.07.2021
Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

19:00 15.07.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

13:30 14.07.2021
Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

11:16 12.07.2021
За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

17:22 30.06.2021
Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

14:47 30.06.2021
Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

13:41 27.06.2021
Кабмин принял решение, позволяющее предпринимателям подключиться к государственной системе обмена информацией – Шмыгаль

Кабмин принял решение, позволяющее предпринимателям подключиться к государственной системе обмена информацией – Шмыгаль

19:03 24.06.2021
Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

10:46 24.06.2021
"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ж/д колеи к ЧАЭС готовы к эксплуатации, по участку проехал первый тестовый поезд – "Укрзализныця"

Цена газа в Европе превысила $500/тысячу кубометров вслед за ралли в Азии

"Нова Пошта" протестировала доставку посылки беспилотником из Киева в Харьков

S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC+", прогноз "стабильный"

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре – глава МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

Ж/д колеи к ЧАЭС готовы к эксплуатации, по участку проехал первый тестовый поезд – "Укрзализныця"

Цена газа в Европе превысила $500/тысячу кубометров вслед за ралли в Азии

"Нова Пошта" протестировала доставку посылки беспилотником из Киева в Харьков

Премьер Шмыгаль провел заседание Антикризисного энергетического штаба

S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC+", прогноз "стабильный"

Средние цены на первичную недвижимость в Киеве выросли до $1705/кв.м. за первое полугодие 2021 г. - эксперт

"Укрзализныця" фиксирует рост суточной погрузки грузов на более 11% к показателю июня-2021

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре – глава МВФ

Кабмин уполномочил Марченко согласовать условия письма-мандата между Ощадбанком и ЕБРР для привлечения кредита до EUR 100 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА