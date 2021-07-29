Саакашвили представил принципы дерегуляции малого и среднего бизнеса в Украине

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михэил Саакашвили представил Акт о свободе предпринимательства, предлагающий ряд мер по дерегуляции малого и среднего бизнеса.

"Акт о свободе предпринимательства – это изменение рамочной философии отношения к бизнесу в Украине. Это было соображением президента во время обсуждения закона про деолигархизации – давайте говорить о том, как помочь малому и среднему бизнесу. Если мы не сможем дерегулировать малый и средний бизнес, мы теряем 2-3% ежегодно в развитии экономики ", – сказал он на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Нацсовета реформ в Киеве в четверг.

По словам Саакашвили, Акт предполагает внедрение единого стандарта и принципов деятельности органов государства и местного самоуправления в направлении содействия ведению бизнеса. Так, документ предусматривает запрет на создание новых контролирующих органов в сфере предпринимательства, а также введение новой разрешительной документации и отчетности, дебюрократизацию бизнес-процессов.

Проект также предлагает проведение внеплановых проверок и остановку деятельности субъекта хозяйствования исключительно по решению суда, введение страхования и системы управления рисками по время проверок.

Кроме того, предлагается ввести саморегуляцию деятельности в некоторых сферах и возможность выбора субъекта предоставления админуслуг из числа аккредитованных третьих лиц.

"Хочу подчеркнуть, что это рамочный документ. Он должен быть направлен для обсуждения в комитеты и правительству", – отметил Саакашвили.