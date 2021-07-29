Экономика

14:08 29.07.2021

Премьер Шмыгаль провел заседание Антикризисного энергетического штаба

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Премьер Шмыгаль провел заседание Антикризисного энергетического штаба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг провел заседание Антикризисного энергетического штаба в Кабинете министров, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

По их словам, в числе рассматриваемых вопросов обсуждались возможные сценарии и механизмы пересмотра тарифов на электроэнергию для населения в канун ожидаемого рассмотрения этой темы на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 июля.

Как подтвердили источники в Кабинете министров Украины, вопросы стабильной работы энергетической отрасли и тарифов будут рассмотрены на заседании Совета в пятницу.

Кроме того, участники заседания Антикризисного штаба обсудили процесс подготовки отрасли к отопительному сезону 2021-2021 годов, в ходе которого планируется задействовать в эксплуатации 15 атомных энергоблоков ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены э/э для уязвимых потребителей на заседании СНБО на этой неделе.

"Мое отношение очень простое: сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч - ИФ). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – сообщил Зеленский.

Кабинет министров Украины 28 июля решил сохранить действующую цену электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.

Теги: #шмыгаль #штаб #энергетика
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