"Укрзализныця" фиксирует рост суточной погрузки грузов на более 11% к показателю июня-2021

АО "Укрзализныця" (УЗ) зафиксировало рекордные показатели суточной погрузки грузов - более 801 тыс. тонн ежедневно, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

"За последние два дня рост суточной нагрузки составил более 11% к показателю июня 2021 года и более 16% к показателю первого полугодия текущего года", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" готова полностью удовлетворить потребность экономики страны в железнодорожных грузовых перевозках, имеет необходимый резерв локомотивов и продолжает изыскивать все возможности для мощного развития грузовых железнодорожных перевозок.

Как сообщалось со ссылкой на УЗ, в июне 2021 года среднесуточная погрузка грузов составила 721 тыс. тонн, что на 9% больше показателей 2020 года и на 5% выше доэпидемического 2019 года. В свою очередь показатель оборота грузового вагона в июне 2021 ускорился на 6% к июню 2020 года и на 23,5% к июню 2019 - до 7,07 суток.