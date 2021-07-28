Кабмин уполномочил Марченко согласовать условия письма-мандата между Ощадбанком и ЕБРР для привлечения кредита до EUR 100 млн

Кабинет министров уполномочил главу Министерства финансов Сергея Марченко на согласование мандатного письма между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно начала работы над проектом привлечения долгосрочного кредита объемом до EUR 100 млн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, подписание письма-мандата позволит банку привлечь кредит на условиях субординированного долга объемом до EUR 100 млн в эквиваленте с опцией конвертации в акции банка.

Как отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, такое решение является существенным прогрессом в активизации сотрудничества банка с ЕБРР.

"Во-первых, это еще один существенный шаг в сторону приватизации Ощадбанка, что правительство определило как стратегическую цель. Во-вторых, это будущая инвестиция в Ощадбанк, а значит - в украинскую экономику. Эти средства банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса", – прокомментировал Наумов в Facebook в среду.

Кабмин в 2020 году обновил Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, установив одним из приоритетов сокращение доли государства в банковском секторе Украины. А в 2016-м правительство, ЕБРР и Ощадбанк подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление Ощадбанку поддержки со стороны ЕБРР в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовки к приватизации.

Согласно предварительной дорожной карте потенциального вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка, одними из условий являются одобрение Кабмином Стратегии и подписание письма-мандата между банком и ЕБРР, отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге второе место (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.