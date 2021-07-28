Экономика

14:27 28.07.2021

Самыми популярными материалами для загородного строительства в столичном регионе являются газоблок и кирпич - эксперт

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Самыми популярными материалами для загородного строительства в столичном регионе являются газоблок и кирпич - эксперт

Самыми популярными материалами для загородного строительства в столичном регионе являются газоблок (38% предложения) и кирпич (36%), керамоблок выбран для 23% проектов, дерево - для 3%, сообщил основатель компании Z Consulting, собственник RE/MAX Central Валерий Захаров агентству "Интерфакс-Украина".

"На новые дома цены будут только расти, потому что дорожают земля, стройматериалы, строительство, есть спрос. Проекты, которые не угадали с концептом, с не очень хорошим расположением, без современных архитектурных и планировочных решений могут ощущать дефицит спроса, поэтому будут вынуждены предоставлять скидки", - сообщил Захаров.

По его словам, сейчас на рынке можно найти объекты как от 10 тыс., так и до нескольких миллионов долларов за домовладение, в зависимости от расположения, качества проекта и инженерных решений, выбранных стройматериалов.

По словам Захарова, качественное предложение, продиктованное реальным спросом, должно обладать продуманной архитектурой, современной инженерией и разнообразной инфраструктурой городка.

В частности, загородные дома сегодня уходят от гигантомании, и по размерам практически ничем не будут отличаться от квартиры в городе – никаких лишних спален, бильярдных, чайных комнат. "Сегодняшние проекты совершенно точно про компактность, удобство и, главное, функциональность", - говорит Захаров.

Что касается инженерных решений, то на первое место выходит себестоимость затрат на содержание домовладения. "Раньше наличие газа в коттеджном городке было обязательным условием. Сейчас вместо газовых котлов все чаще используются тепловые насосы и электрические котлы. Еще 10 лет назад тепловой насос стоил очень дорого и при низкой стоимости газа окупался очень долго. Когда газ сильно подорожал, а тепловой насос в производстве значительно подешевел, то стало экономически целесообразно ставить тепловые насосы", - говорит Захаров.

Объем и разнообразие инфраструктуры зависят от того, какого типа и класса этот коттеджный городок. Трендами является появление детских садов, клубных пространств, спортивной инфраструктуры, в том числе аквазон в составе коттеджного городка.

Согласно исследованию рынка загородной недвижимости столичного региона, проведенного Z Consulting и RE/MAX Central, для утепления домов пригороде чаще всего выбирают минвату (43%), и пенопласт (32%), реже пенополистерол (14%) и базальтовую вату (10%). Лишь 1% домов возводятся вообще без утепления.

Также сообщается, что 37% проектов подключено к центральному водоснабжению, 34% предлагают индивидуальное, а 29% - автономное. Что касается канализации, то лишь 38% проектов подключено к центральной, а 62% предлагают септик.

Самыми популярными решениями вопроса отопления на сегодня являются электрический котел (45%) и газовый котел (42%). Тепловой насос выбирают в 7% проектов, твердотопливный котел в 5%, централизованное отопление – лишь 1%.

Теги: #недвижимость #стройматериалы
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