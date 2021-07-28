Экономика

13:46 28.07.2021

"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

1 мин читать
"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

АО "Укрзализныця" (УЗ) добавило онлайн-табло вокзалов Одессы, Львова, Днепра, Ковеля и Кривого Рога в официальный чат-бот в Viber и Telegram.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, еще ряд вокзалов планируется подключить до конца года.

"Это позволит пассажирам прямо в Viber и Telegram посмотреть все расписание ближайших рейсов и подписаться на уведомления о времени и пути прибытия желаемого поезда. Для этого надо перейти в чат-бот (https://vb.me/ukr_railway или https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), выбрать раздел "Онлайн-табло", выбрать город и поезд - все остальное бот сделает самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, УЗ запустила чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram в январе текущего года.

Теги: #чат_бот #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 28.07.2021
Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

18:37 27.07.2021
"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

21:44 26.07.2021
Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

16:34 26.07.2021
"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

16:08 26.07.2021
На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

13:38 26.07.2021
Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

16:46 23.07.2021
Пассажиры поезда Киев-Солотвино, столкнувшегося с грузовиком в Закарпатской области, доставлены к месту назначения – "Укрзализныця"

Пассажиры поезда Киев-Солотвино, столкнувшегося с грузовиком в Закарпатской области, доставлены к месту назначения – "Укрзализныця"

18:28 22.07.2021
Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

16:16 22.07.2021
"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

14:30 22.07.2021
"Укрзализныця" снова обсуждает с Deutsche Bahn варианты сотрудничества

"Укрзализныця" снова обсуждает с Deutsche Bahn варианты сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предоставил широкие полномочия первому вице-премьеру

Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

В 2021 году в Украине реализуется более тысячи инфраструктурных проектов – Тимошенко

Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

"Укрспирт" за год сократил количество спиртзаводов на 25 – руководитель предприятия

Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА