"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

АО "Укрзализныця" (УЗ) добавило онлайн-табло вокзалов Одессы, Львова, Днепра, Ковеля и Кривого Рога в официальный чат-бот в Viber и Telegram.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, еще ряд вокзалов планируется подключить до конца года.

"Это позволит пассажирам прямо в Viber и Telegram посмотреть все расписание ближайших рейсов и подписаться на уведомления о времени и пути прибытия желаемого поезда. Для этого надо перейти в чат-бот (https://vb.me/ukr_railway или https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot), выбрать раздел "Онлайн-табло", выбрать город и поезд - все остальное бот сделает самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, УЗ запустила чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram в январе текущего года.