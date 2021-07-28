Экономика

13:44 28.07.2021

Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

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Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое, как ожидается, состоится 30 июля, будет рассмотрен вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ, сообщает пресс-служба президента.

Как отметил глава государства, Офис президента должен сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались, хотя и не может вмешиваться в действия тех или иных местных властей.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы, во-первых, люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет. Также хотел бы, чтобы на местах власть понимала, что то, что мы предложили - летний контракт (годовой тарифный план с фиксированной ценой на газ - ИФ) - он лучше всех цен, которые есть сегодня на территории Европы", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что "местные власти активно объяснять населению преимущества от заключения таких годовых контрактов".

Президент также акцентировал внимание на необходимости сделать "все возможное для того, чтобы избежать повышения тарифов на электроэнергию для населения".

"Мое отношение очень простое - сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч - ИФ). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", - сообщил Зеленский.

Зеленский заверил, что "никаких неприятных сюрпризов для граждан не будет".

Теги: #снбо #газ #электроэнергия #тарифы
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