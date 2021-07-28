Экономика

10:41 28.07.2021

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

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Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году, сообщил генеральный директор аэропорта Владимир Семенченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть договоренности на уровне letter of understanding, которые позволяют обсуждать, не закрепляя никаких прав и обязательств, но подтверждая заинтересованность, с крупнейшим грузовым европейским оператором. Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году", - сказал гендиректор.

По его словам, проект грузового терминала будет реализован за частные инвестиции, однако их объем пока не называется, так как зависит, прежде всего, от требований будущих арендаторов. "Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование", - добавил Семенченко.

Теги: #транспорт #терминал #одесса #аэропорт
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