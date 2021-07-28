Экономика

10:14 28.07.2021

Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

2 мин читать
Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом, который подчеркнул, что Германия готова к инициированным Украиной консультациям по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщает Офис президента Украины, Жовква в ходе встречи проинформировал Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", указав на связанные с ним угрозы как для Украины, так и для всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.

Касаясь вопроса попытки аннексии Крыма Российской Федерацией, немецкий чиновник заверил, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Также Жовква проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе и угрозах из-за военного присутствия Российской Федерации вдоль границы Украины.

Со своей стороны Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он приветствовал усилия, которые прилагает Украина для восстановления мира на Донбассе.

"Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам к мирному урегулированию на Донбассе. Игорь Жовква и Маттиас Люттенберг подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими средствами", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе Украины. Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украинского государства. Собеседники также согласились с важностью углубления взаимодействия в контексте реализации евроатлантического курса Украины.

Помимо прочего, Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога "ЕС – Россия" на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.

Теги: #северный_поток_2 #украина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 28.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 717 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 459 человек, 15 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 717 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 459 человек, 15 летальных случая

08:24 28.07.2021
В Украине число вакцинированных от COVID-19 достигло более 5 млн человек

В Украине число вакцинированных от COVID-19 достигло более 5 млн человек

08:06 28.07.2021
Российские наемники снова прицельно обстреляли позиции украинских бойцов из запрещенного вооружения

Российские наемники снова прицельно обстреляли позиции украинских бойцов из запрещенного вооружения

07:47 28.07.2021
С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь

07:40 28.07.2021
Из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины

07:39 28.07.2021
Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

06:36 28.07.2021
ЕИБ предоставит кредит на сумму около EUR49 млн на энергоэффективность зданий 6 университетов

ЕИБ предоставит кредит на сумму около EUR49 млн на энергоэффективность зданий 6 университетов

05:01 28.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

03:08 28.07.2021
Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

Директор "Хортицы" заявил, что причиной пожара в заповеднике мог стать умышленный поджог

01:46 28.07.2021
В Днепропетровской области произошло ДТП, пострадали 5 человек

В Днепропетровской области произошло ДТП, пострадали 5 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

Проблемы в сроке возврата валютной выручки нет – замглавы Нацбанка

Газпром отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

"Укрспирт" за год сократил количество спиртзаводов на 25 – руководитель предприятия

Инструментальная посадка категории IIIA ICAO будет запущена в аэропорту "Одесса" осенью 2021 года

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

Коболев считает санкции в отношении Фирташа основанием для расторжения контракта между "Нафтогазом" и "ЙЕ Энергией"

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

Ко второму чтению законопроекта о реформе градостроительства подано более 2,7 тыс. правок – депутат

Минэкономики анонсировало серию встреч с бизнесом для разработки механизмов его поддержки

Риски от e-лимитов отсутствуют, а риск инвестиций в криптоактивы зависит от решения Рады – замглавы НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА