Инструментальная посадка категории IIIA ICAO будет запущена в аэропорту "Одесса" осенью 2021 года

Инструментальная посадка категории IIIA ICAO будет запущена в аэропорту Одесса осенью, сообщил генеральный директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, 16 июля в аэропорту была открыта новая взлетно-посадочная полоса, но посадка на нее осуществляется пока по правилам визуальных полетов.

"Все оборудование уже закуплено и установлено, сейчас идет процесс тестирования и сертификации. Согласно требованиям, был произведен облет, "Украэрорух" протестировал. Мы завершаем документирование всех процессов, на этой неделе подаем в Госавиаслужбу и надеемся, что к 1 сентябрю начнем работать по первой категории на этой системе, а примерно к 1 октября уже будем работать по категории IIIA ICAO", - сказал Семенченко.

На сегодня третья категория ICAO в Украине есть только у аэропорта "Борисполь".

"Третья категория не означает, что мы станем всепогодным аэропортом. Нет аэропортов в мире, которые принимают самолеты в любую погоду. Есть погодные условия, когда аэропорты закрываются. Но третья категория на сегодня самая надежная", - подчеркнул Семенченко.

Реновация международного аэропорта Одессы предусматривала установку четырех телетрапов, которые изготовили в Испании на заводе немецкой компании Thyssenkrupp. Один из них уже установлен, остальные три будут доставлены и смонтированы в ближайшее время.

"До конца августа будет доставлен второй телетрап и начнется процесс монтажа. Затем третий и четвертый – постепенно, чтобы не прерывать работу аэропорта. В сентябре все они уже будут принимать пассажиров", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор аэропорта "Одесса" Вячеслав Чеглатонев.