Экономика

09:38 28.07.2021

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

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Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.

Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.

Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в постановления от №483 от 5 июня 2019 года и №439 от 28 апреля 2021 года.

Теги: #электроэнергия #цена
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