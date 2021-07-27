Экономика

16:51 27.07.2021

Минэкономики анонсировало серию встреч с бизнесом для разработки механизмов его поддержки

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Минэкономики анонсировало серию встреч с бизнесом для разработки механизмов его поддержки

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко анонсировал серию встреч с представителями отечественного бизнеса и разработку механизмов поддержки предприятий, в частности, из приоритетных кластеров.

"Мы хотим организовать ряд тематических встреч с промышленниками и бизнесменами, чтобы институционально реализовывать механизмы поддержки тех бизнесов, которые смогут стать для Украины точками экономического роста. Уверен, что Минэкономики должно стать генеральным менеджером этого проекта", – цитирует первого вице-премьера пресс-служба на сайте министерства во вторник.

Как напомнил Любченко, правительство определило пять приоритетных кластеров, которые для Украины могут дать максимальный мультипликативный эффект – технологическое производство, энергетическая безопасность, безопасность жизни, транспорт и "Город мастеров", или развитие местных, уникальных производств.

Теги: #минэкономики #любченко #бизнес
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