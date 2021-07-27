Риски от e-лимитов отсутствуют, а риск инвестиций в криптоактивы зависит от решения Рады – замглавы НБУ

Национальный банк Украины не видит рисков со стороны переводов украинцев в пределах электронных лимитов (до EUR200 тыс. в год на инвестиции за границу – ИФ) и не планирует усиления ограничений ни по этому, ни по другим направлениям валютного регулирования, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"Сейчас объем торгов на валютном рынке в среднем составляет $430 млн в день, тогда как общая сумма переводов юридических и физических лиц больше чем за 2,5 года составляет около $1 млрд в эквиваленте. Поэтому такие переводы не являются определяющими для валютного рынка", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гелетий сообщил, что недавно НБУ получил обращение от одного из банков о возможности осуществления операций с криптоактивамы, и сейчас профильные департаменты общаются об этом с банком и изучают этот вопрос в рамках действующей законодательной и регуляторной базы.

"Также Верховная Рада вскоре должна рассмотреть законопроекты, которые определят правовой статус виртуальных активов в Украине. Для надлежащей оценки рисков нужно понимать, как будет обновлено законодательное поле", – отметил замглавы Нацбанка.

В начале июля сооснователь виртуального monobank Олег Гороховский сообщил, что банк осуществил интеграцию с криптобиржей и ждет согласования Национального банка Украины, чтобы предоставить клиентам возможность покупать и продавать биткоины.

Народный депутат правящей фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий на минувшей неделе спрогнозировал, что законопроект "О виртуальных активах" (№3637), принятый в первом чтении в начале декабря прошлого года, может быть принят в целом в сентябре этого года.