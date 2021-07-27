Экономика

13:24 27.07.2021

Дорожники завершают ремонт дороги к будущему пункту пропуска во Львовской области

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Дорожники завершают ремонт дороги к будущему пункту пропуска во Львовской области

Компания "Онур Конструкцион Интернешнл" в ближайшее время завершит ремонт 12-км участка трассы Т-14-18 Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый, пролегающей к будущему пункту пропуска, сообщила Служба автомобильных дорог во Львовской области на своей странице в Facebook во вторник.

Уточнятеся, что, в частности, речь идет об участке на км 66+290 - км 78+591 от Дрогобыча до черты Самборского района: осуществляется укладка завершающего слоя асфальтобетонного дорожного покрытия.

"Автодорогу Т-14-18 ремонтируем сразу на нескольких участках, ведь она имеет важное социальное значение для области, поскольку ведет к будущему пункту пропуска", - цитирует пресс-служба руководителя Службы автомобильных дорог области Олега Березу.

За счет польского кредита в рамках проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе" выполняется также капитальный ремонт маршрута между Самбором и Нижанковичами.

"Чтобы соединить между собой два отремонтированных участка этой дороги, вскоре объявим закупку на проведение ремонта последнего разрушенного участка от Самбора до границ района", - отметил Береза.

Как отмечается, указанный участок начали ремонтировать еще в 2018 году. Тогда провели работы по срезке поврежденного дорожного покрытия, усилению основания из щебеночно-песчаной смеси и асфальтирования в нижнем слое асфальтобетона. Из-за отсутствия целевого финансирования ремонт на этом участке был приостановлен. Работы возобновились в рамках президентской программы "Большое строительство".

В пределах населенных пунктов также обустраиваются тротуары и остановки общественного транспорта. В частности, в селах Броница и Лишня тротуары уже сделаны. Ремонт дороги предусматривает также мероприятия по безопасности дорожного движения.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках президентской программы "Большое строительство" по итогам 2021-2022 гг. планируется обновить в среднем 600 км дорог к контрольно-пропускным пунктам на границах.

 

Теги: #большое_строительство #онур #львовская_область
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