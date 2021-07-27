Экономика

09:41 27.07.2021

Нефть дорожает на фоне перспектив ограниченного предложения, Brent - $74,81 за баррель

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Нефть дорожает на фоне перспектив ограниченного предложения, Brent - $74,81 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, при этом фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель.

Поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 кв во вторник составляет $74,81 за баррель, что на $0,31 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,54%) - до $74,50 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,12 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,2%) - до $71,91 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом "скорее всего, продолжится и в ближайшие недели", заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому США "сохранят существующие на данный момент ограничения на поездки".

Теги: #нефть
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