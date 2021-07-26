Ватикан впервые с 1967 г. обнародовал финансовый отчет Управления имуществом Апостольского престола - СМИ

Управление имуществом Апостольского Престола (APSA) впервые с 1967 года обнародовало финансовый отчет, сообщает Vatican News.

В интервью Vatican News президент APSA епископ Нунцио Галантино сообщил, что обнародование бюджета стало "шагом вперед в направлении прозрачности и совместного использования".

"Публикация баланса - это знак большого уважения ко всем тем, кто с доверием и щедростью передал и продолжает передавать часть своих ресурсов в руки католической церкви", - сказал епископ Галантино.

Согласно отчету, APSA напрямую управляет 4051 объектом недвижимости в Италии, 92% которых расположены в Риме и провинции, и поручает сторонним компаниям управление примерно 1120 объектами недвижимости за рубежом, прежде всего, в Лондоне, Париже, Женеве и Лозанне, не считая посольств по всему миру.

Сообщается, что в связи с кризисом, вызванным пандемией, APSA пошло навстречу арендаторам коммерческих помещений, сократив арендную плату на 30-50% в зависимости от предприятия. Кроме того, представлен проект сдачи внаем пустующих зданий. Проект начнется с капитального ремонта 100 квартир, которые затем будут сдаваться через посредничество агентств по недвижимости.

В отчете сообщается, что благодаря сдаче в аренду недвижимости в Париже и Лондоне стала возможна безвозмездная передача в пользование Службы Папских милостей знаменитого Палаццо Мильори, который был превращен в приют для бездомных. Отмечается также, что было приобретено новое здание недалеко от Триумфальной арки в Париже: продавец, воспользовавшийся посредничеством ватиканской компании Sopridex, передал часть вырученной суммы на строительство нового храма в одном из бедных районов Парижа.

Опровергая популярные мифы о неуплате налогов Ватиканом, APSA сообщает, что в 2020 году им уплачено в итальянскую казну 5,95 миллиона в счет единого муниципального налога (IMU) и 2,88 миллиона в счет налога на прибыль для предприятий.