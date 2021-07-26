Мининфраструктуры будет закупать услуги и работы для модернизации 6 аэропортов на открытых торгах в Prozorro

Министерство инфраструктуры Украины не будет использовать опцию проведения переговорной процедуры для закупок ряда объектов, предусмотренную законом № 5309 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно системы обжалования публичных закупок", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве.

Согласно закону № 5309, строительство Киевской обходной дороги (КОД) выходит за рамки закона "О публичных закупках". Кроме того, документом разрешается закупка без тендеров работ и услуг для подготовки и проведения мероприятий по празднованию Дня Независимости. Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ривном, Херсоне и на Закарпатье.

"За пределы действия закона Украины "О публичных закупках" вынесено только строительство Киевской обходной дороги. Все другие инфраструктурные проекты, которые определены законопроектом №5309, парламент разрешил проводить по переговорной процедуре к 30-летию Независимости Украины. Из упомянутого перечня ни один из объектов Министерство инфраструктуры не будет закупать ко Дню Независимости. Таким образом, опция проведения переговорной процедуры использована не будет - закупки будут проходить на открытых торгах в системе Prozorro", - пояснили в Мининфраструктуры.

При этом добавили, что, учитывая тот факт, что вопрос строительства КОД имеет широкий общественный резонанс, команда Министерства инфраструктуры совместно с "Укравтодором" планирует в ближайшее время провести экспертное обсуждение ситуации с развернутым объяснением основного плана действий.

В свою очередь в "Укравтодоре", говоря о строительстве КОД, отметили, что это исключение обусловлено рядом весомых причин, одной из которых является то, что в настоящее время ни закон "О публичных закупках", ни сама система Prozorro не имеют отработанных механизмов для закупок по международным стандартам, типа FIDIC, и международным формам контрактов, типа EPC+F (Engineering, procurement and construction + Financing) или любых других.

Еще одной причиной является то, что Prozorro разрабатывалась именно для проведения госзакупок, а для строительства КОД в бюджете Украины сейчас нет необходимых средств, поэтому принято решение о привлечении международного инвестора.

"Публичные закупки в Украине полностью ориентированы на двусторонний процесс, где сторонами выступают заказчик и подрядчик. В случае с КОД в реализации проекта будут участвовать три стороны - подрядчик, международный инвестор (финансовое учреждение или правительство) и заказчик. Именно наличие третьей стороны – инвестора - делает невозможным проведение процедуры по типовым для Украины правилам и заставляет создавать новые нормативно-правовые механизмы", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Еще одним фактором, по его мнению, является ограниченность во времени.

"В среднем киевские автомобилисты ежегодно проводят в пробках около 9,5 дней или 230 часов. Исходя из этого, по разным расчетам, от сильных пробок Киев теряет от 190 до 260 млрд грн в год, что больше стоимости самого проекта КОД. Поэтому принято компромиссное решение. Речь идет о параллельных процессах: внедрения системных инфраструктурных реформ; запуск пилотного проекта для отработки новой нормативно-правовой базы", - подчеркнули в "Укравтодоре".

Говоря об антикоррупционных рисках, в агентстве добавили, что выведение строительства КОД из-под действия закона "О публичных закупках" не выводит его из-под действия других законов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон №5309 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и других законов по усовершенствованию системы обжалования публичных закупок 3 июня. Президент Владимир Зеленский подписал его 25 июня.