Экономика

14:41 26.07.2021

Киев в ближайшие 2 года намерен закупить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола

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Киев в ближайшие 2 года намерен закупить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола

Киев намерен приобрести 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные стации в рамках Киотского протокола, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) в понедельник.

"Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года. Планируется, что этот современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: №55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта" и №62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь", - цитируется в сообщении замглавы КГГА Александр Густелев.

По его словам, в ближайшее время будет объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП " Киевпастранс".

Густелев добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы - важный шаг, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в Киеве - ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.

"Важно, что закупка электроавтобусов осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - отметил замглавы КГГА.

По данным КГГА, только за последние два года столица закупила 513 ед. нового подвижного состава, в частности в 2020 году - 200 автобусов, 23 троллейбуса и три трамвая. В течение последних двух лет Киев также тестировал два электробуса.

В Украине выпуск электробусов освоили, в частности, корпорация "Богдан" и концерн "Электрон".

Теги: #киев #электроавтобус #киотский_протокол
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