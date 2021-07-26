Экономика

14:19 26.07.2021

ЕБРР выделит "Киевтеплоэнерго" кредит EUR140 млн

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ЕБРР выделит "Киевтеплоэнерго" кредит EUR140 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит коммунальному предприятию (КП) "Киевтеплоэнерго" кредит EUR140 млн на развитие тепловой инфраструктуры столицы, соответствующий проект совет директоров банка одобрил на минувшей неделе.

ЕБРР отметил, что кредит будет разделен на два равных транша и направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы существующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и котельных в Киеве, повышение надежности транспортировки тепла, решение других критических задач по реабилитации и модернизации системы централизованного теплоснабжения города, повышение качества услуг отопления и горячего водоснабжения и улучшение производственных и финансовых показателей и возможностей КП.

Банк уточнил, что проект является частью Green City Framework-2 (GrCF2, "Концепция зеленых городов"), нацеленной на решение экологических проблем в отдельных крупных городах.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэр города Виталия Кличко подписать договор гарантии с ЕБРР.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. В рамках энергоэффективных мероприятий на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.

О своем намерении привлечь кредит ЕБРР с трехлетним льготным периодом "Киевтеплоэнерго" сообщило в 2019 году. Тогда сообщалось о трех основных направлениях проекта – закрытии 45 мелких котельных (из 200 котельных, которыми располагает предприятие), замене конденсационного теплообменника на малом блоке ТЭЦ-5, установке новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-6.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

Теги: #ебрр #киевтеплоэнерго #кредит
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