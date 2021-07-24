Экономика

00:22 24.07.2021

Кировоградская область собрала первый миллион тонн зерновых

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Кировоградская область собрала первый миллион тонн зерновых

Первый миллион тонн зерна нового урожая собрали в Кировоградской области, сообщила пресс-служба областной государственной администрации в пятницу.
По словам главы обладминистрации Марии Черной, в текущем году область имеет самый высокий показатель урожайности по зоне степи - 45,9 ц/га.
"Мы первые в зоне степи, вторые в зоне лесостепи после Черкасской области. Лучше сработали в Голованевском и Кропивницком районах. Весной агроклиматические условия были благоприятными, а во время жатвы погода не совсем позволяет собрать урожай, но наши аграрии выполняют эту колоссальную работу. Наши аграрии – лучшие", - сказала она.
Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса облгосадминистрации, по сравнению с прошлым годом урожайность в области увеличилась на 10,7 ц/га.
Лучшие результаты получают аграрии Кропивницкого и Голованевского районов, где урожайность ранних зерновых составляет 67,5 и 64,9 ц/га.

Теги: #кировоградская_обл #украина #апк
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