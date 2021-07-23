Экономика

12:34 23.07.2021

Ипотека под 7% не повлияла на объемы продаж жилья в Украине - FIMA

1 мин читать
Ипотека под 7% не повлияла на объемы продаж жилья в Украине - FIMA

Ипотечная программа, которая реализуется Правительством по инициативе президента Украины через Фонд развития предпринимательства, не оказала влияния на объемы продаж, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Согласно исследованию FIMA, 53,8% опрошенных управителей фондов финансирования строительства (ФФС) не заметили влияния "ипотеки под 7%" на продажи и не ожидают его в дальнейшем. При этом 38,5% все же надеются, что она окажет влияние на объем строительства и продаж. Лишь 7,7% оптимистично считают программу началом активного роста отрасли.

"38,5% респондентов усматривают причину не слишком успешного старта "ипотеки под 7%" в том, что условия программы не устраивают заемщиков", - сказала Волковская.

При этом 30,8% опрошенных указали что условия программы не устраивают кредиторов и застройщиков, а 7,7% просто считают, что программа не работает.

"То, что заемщики из-за зарплаты в конвертах не могут пройти финансовый скоринг в банке, проблемой не считают", - подчеркнула эксперт.

Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управителей фондов финансирования строительства (ФФС), проведенного по итогам работы в первом полугодии 2021 года.

Ассоциация по управлению финансами и инвестициям (FIMA) создана в мае 2020 года. Объединяет 41 финкомпанию-управителя фондов ФФС в Киеве, Львове, Одесе, Днепропетровске, Хмельницком и Харькове.

Теги: #недвижимость #fima #ипотека
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 23.07.2021
Спрос на жилую недвижимость в Украине остается стабильным - FIMA

Спрос на жилую недвижимость в Украине остается стабильным - FIMA

16:00 22.07.2021
Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

Шмыгаль поручил Минкультуры подать проект предоставления субвенции в рамках программы "Большая реставрация" в 2021 г.

15:43 22.07.2021
Реконструкцию музыкально-драматического театра в Одессе завершат ко Дню Независимости

Реконструкцию музыкально-драматического театра в Одессе завершат ко Дню Независимости

15:34 22.07.2021
Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

Минкультуры предоставит зданию "Квиты Украины" охранный статус, как только КГГА предоставит ему статус архитектурного памятника

13:59 20.07.2021
Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на 14% - Госстат

Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на 14% - Госстат

13:12 20.07.2021
Онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости ФГИ будет улучшаться с ростом числа данных – глава Фонда

Онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости ФГИ будет улучшаться с ростом числа данных – глава Фонда

11:01 19.07.2021
Стоимость квадратного метра в новостройках в Украине выросла на 20% с начала года - FIMA

Стоимость квадратного метра в новостройках в Украине выросла на 20% с начала года - FIMA

09:51 19.07.2021
Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

11:09 16.07.2021
В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

15:45 15.07.2021
Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

ФРУ просит премьера ввести временный запрет вывоза лома до конца 2023г

Минэкономики начало регистрацию продуктов с подтвержденным местом происхождения для признания их в ЕС

"Автомагистраль-Юг" начала применять новые технологии для производства асфальтобетона

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024г газ для поставки по новым контрактам

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

АМКУ оштрафовал "Радеховский цукор" на 68 млн грн, не получивший разрешение на концентрацию

Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики

"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА