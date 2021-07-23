Ипотека под 7% не повлияла на объемы продаж жилья в Украине - FIMA

Ипотечная программа, которая реализуется Правительством по инициативе президента Украины через Фонд развития предпринимательства, не оказала влияния на объемы продаж, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

Согласно исследованию FIMA, 53,8% опрошенных управителей фондов финансирования строительства (ФФС) не заметили влияния "ипотеки под 7%" на продажи и не ожидают его в дальнейшем. При этом 38,5% все же надеются, что она окажет влияние на объем строительства и продаж. Лишь 7,7% оптимистично считают программу началом активного роста отрасли.

"38,5% респондентов усматривают причину не слишком успешного старта "ипотеки под 7%" в том, что условия программы не устраивают заемщиков", - сказала Волковская.

При этом 30,8% опрошенных указали что условия программы не устраивают кредиторов и застройщиков, а 7,7% просто считают, что программа не работает.

"То, что заемщики из-за зарплаты в конвертах не могут пройти финансовый скоринг в банке, проблемой не считают", - подчеркнула эксперт.

Исследование FIMA базируется на онлайн-опросе управителей фондов финансирования строительства (ФФС), проведенного по итогам работы в первом полугодии 2021 года.

Ассоциация по управлению финансами и инвестициям (FIMA) создана в мае 2020 года. Объединяет 41 финкомпанию-управителя фондов ФФС в Киеве, Львове, Одесе, Днепропетровске, Хмельницком и Харькове.