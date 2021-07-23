Минэкономики начало регистрацию продуктов с подтвержденным местом происхождения для признания их в ЕС

Министерство экономики намерено расширить перечень украинской нишевой продукции, защищенной как географические названия, до 10 позиций за счет новых семи с целью расширения возможностей ее доступа к новым европейским рынкам и стимулирования развития крафтового производства.

Согласно сообщению на сайте ведомства, по данному вопросу с соответствующими инициативами Минэкономики 22 июля провело первое заседание экспертной комиссии по подтверждению спецификаций ряда украинских продуктовых товаров с географическим указанием их происхождения.

"Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость - это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брынза", "Гуцульская овечья брынза" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", - поясняет замминистра экономики Ирина Новикова, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Она подчеркнула, что продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС, и Украина осуществляет все меры, чтобы местные продукты с географическим указанием получили признание в Европе, а украинские производители развивали крафтовое производство, получили доступ к новым рынкам сбыта и увеличивали прибыли.

На право претендовать быть защищенными как географические указания на заседании эксперты согласовали семь продуктов, уточнило Минэкономики. В частности, к ним относятся: "Долина Фрумушика" - сорт вин, произведенных в юго-западной части Одесской области; "Херсонский арбуз" – плоды из Херсонского региона; "Придунайская Бессарабия" – сорт вин, произведенный минимум на 85% из винограда, выращенного в одноименном регионе Одесской области.

Также это "Ялпуг" – сорт вин, произведенный возле озера Ялпуг (Болградский р-н Одесской обл.); "Баранина Фрумушика" - мясо из отдельных пород овец, выпасаемых на территории Тарутинской степей (Одесская обл.); "Закарпатский мед" - мед, сформированный благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона; "Закарпатское вино" – вино, произведенное из отдельных сортов винограда, выращенных на склонах Карпатских гор Закарпатской области; "Аша-Абаг" – вино, произведенное из винограда, выращенного в районе села Шабо (Белгород-Днестровский р-на Одесской обл.).

Министерство уточнило, что согласования спецификаций займется регистрацией указанной продукции на национальном уровне.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Украина официально зарегистрировала три продукта с защищенным географическим указанием (ГУ) - гуцульскую коровью брынзу, гуцульскую овечью брынзу и мелитопольскую черешню.

Толчком для расширения перечня продуктов со статусом защищенного географического указания послужило создание пилотного проекта по поддержке эногастротуризма в Украинской Бессарабии.

В среднем процедура регистрации занимает от 12 месяцев.