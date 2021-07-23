Спрос на жилую недвижимость в Украине остается стабильным - FIMA

Спрос на квартиры в Украине в целом остается стабильным, а с окончанием локдауна отмечена тенденция к росту, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

"Согласно исследованию FIMA, по-прежнему большинство (76,9%) – покупатели, которые сообщают о желании улучшить свои жилищные условия. Доля инвесторов, приобретающих жилье для сдачи в аренду, составляет около 38,5%. Такие категории как переселенцы с Востока и Крыма, безусловно, присутствуют, но не составляют значимого количества", - сказала она.

Согласно онлайн-опросу управителей фондов финансирования строительства (ФФС), проведенному по итогам работы в первом полугодии 2021 года, 61,5% респондентов сообщили, что спрос на жилую существенно не изменился, 15,4% отметили, что спрос уменьшился на 10-20%. При этом 15,4% респондентов отметили, что спрос вырос на 10-20%, а 7,7% - более 20%.

"В начале 2021 года из-за продолжительного карантинного периода, падения доходов мы отмечали проседание реального спроса. В апреле-мае 2021 года ситуация изменилась в лучшую сторону и количество проданных квартир вышло на докарантинный уровень. Сейчас рынок недвижимости демонстрирует тенденцию полного восстановления к показателям относительно успешного 2019 года", - сообщил директор ТОВ «ФК "Інтерсвит" Юрий Завьялыч (Львов).

Ассоциация по управлению финансами и инвестициям (FIMA) создана в мае 2020 года. Объединяет 41 финкомпанию-управителя фондов ФФС в Киеве, Львове, Одесе, Днепропетровске, Хмельницком и Харькове.