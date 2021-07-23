Экономика

01:35 23.07.2021

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

1 мин читать
Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года: довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала, сообщило Министерство финансов Украины.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", - приводятся в релизе на сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.

Минфин указал, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - отметил Марченко.

Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфину постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Теги: #еврооблигации #доразмещение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 09.07.2021
Еврооблигации Укрэксимбанка, МХП, "Нафтогаза", ДТЭК ВИЭ и "Vodafone Украина" допущены к обращению в Украине

Еврооблигации Укрэксимбанка, МХП, "Нафтогаза", ДТЭК ВИЭ и "Vodafone Украина" допущены к обращению в Украине

10:30 09.07.2021
Спрос на 5-летние евробонды "Укрзализныци" на $300 млн под исторически-низкую для компании ставку 7,875% вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние евробонды "Укрзализныци" на $300 млн под исторически-низкую для компании ставку 7,875% вдвое превысил предложение

12:51 06.07.2021
"Укрзализныця" планирует 5-летние евробонды на $300 млн, назначила организаторов

"Укрзализныця" планирует 5-летние евробонды на $300 млн, назначила организаторов

12:42 25.06.2021
"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

"Нафтогаз Украины" осенью определится с выпуском еврооблигаций – CEO

18:53 18.06.2021
Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

09:42 18.06.2021
"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

19:00 17.06.2021
"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

12:14 17.06.2021
"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

12:24 18.05.2021
"ДТЭК Энерго" заявил о завершении реструктуризации долга на сумму свыше $2 млрд

"ДТЭК Энерго" заявил о завершении реструктуризации долга на сумму свыше $2 млрд

17:50 13.05.2021
"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

"Интерпайп" объявил об успешном размещении еврооблигаций на $300 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

"Автомагистраль-Юг" начала применять новые технологии для производства асфальтобетона

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024г газ для поставки по новым контрактам

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

АМКУ оштрафовал "Радеховский цукор" на 68 млн грн, не получивший разрешение на концентрацию

Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики

"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

Рост промпроизводства в Украине в июне-2021 замедлился до 1,1%

НБУ ожидает повышения учетной ставки до 8,5% в 2021г и снижение ее до 6,5% до конца 2022г.

"Укрзализныця" снова обсуждает с Deutsche Bahn варианты сотрудничества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА