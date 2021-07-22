Экономика

18:28 22.07.2021

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

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Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Укрзализныця" (УЗ) на уровне "B" и удалило его из списка Rating Watch Negative, прогноз – "стабильный".

В сообщении на сайте агентства указано, что исключение из списка Rating Watch Negative свидетельствует о том, что, по мнению Fitch, текущая позиция ликвидности УЗ улучшилась после выпуска пятилетних долговых обязательств на сумму $300 млн 15 июля 2021 года.

"Мы считаем источники ликвидности (доступные денежные средства и неиспользованные кредитные линии) достаточными для покрытия планового обслуживания долга к концу 2021 года и в 2022 году", - указали в агентстве.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в начале июля 2021 года разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. Привлеченные средства УЗ планирует направить на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита АО "Сбербанк". Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".

В мае 2021 года "Укрзализныця" финализировала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования.

Теги: #транспорт #укрзализныця #fitch_ratings
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