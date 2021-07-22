АМКУ оштрафовал "Радеховский цукор" на 68 млн грн, не получивший разрешение на концентрацию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции покупку ООО "Радеховский цукор" (Львовская обл.) Хоростковского сахарного завода (Хоростков Тернопольской обл.), поскольку покупатель наладил производство полного цикла на приобретенном объекте без разрешения госрегулятора, сообщил комитет на сайте в четверг.

"В 2017 году, по информации, размещенной в СМИ, АМКУ узнал о приобретении ООО "Радеховский цукор" нескольких сахарных заводов. В связи с указанным комитет начал расследование указанного вопроса на предмет соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции, по результатам которого было открыто три дела о нарушении", - сообщил комитет.

По данным АМКУ, расследованием было установлено, что после завершения сезона сахароварения (сентябрь-август) в 2016 году "Радеховский цукор" приобрел контроль над активами Хоростковского сахарного завода, включавшими основные технологические элементы для переработки сахарной свеклы и производства сахара.

"При этом такое приобретение было осуществлено без получения разрешения АМКУ, поскольку, по версии субъекта хозяйствования, приобретенные активы не обеспечивали полный цикл производства сахара (в составе приобретенного имущества отсутствовала свеклорезка). Вместе с тем в ходе расследования установлено, что на самом деле свеклорезка, на которую ссылался ответчик, обеспечивает лишь один из многих этапов переработки сахарной свеклы и производства сахара", - уточнил АМКУ.

По его данным, свеклорезка, стоимость которой составляла менее 1% от общей стоимости активов указанного сахарного завода, участвовала в общем производственном цикле сахара, но при этом принадлежала третьему лицу.

"Итак, комитет пришел к выводу, что приобретенные активы Хоростковского сахарного завода составляли действующий бизнес, а значит, могли обеспечить ООО "Радеховский цукор" осуществления завершенного цикла по переработке сахарной свеклы и производства сахара и признаются концентрацией в понимании ст. ст. 1 и 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - уточнил госрегулятор.

Помимо этого, АМКУ заявил о выявленных договорах между ООО и фермерскими хозяйствами на посев сахарной свеклы. По данным комитета, это свидетельствует о намерении использовать приобретенные активы для производства сахара и переработки сахарной свеклы в ближайший сезон сахароварения.

"То есть все прямые и косвенные доказательства, собранные АМКУ в ходе расследования, свидетельствуют, что ООО "Радеховский цукор" во время приобретения активов Хоростковского сахарного завода имело целью получить в собственность и указанную свеклорезку. Впрочем, декларируя ее принадлежность третьему лицу, предпринимало попытки избежать необходимости согласовывать такое приобретение с Антимонопольным комитетом", - заявил он.

Действия ООО "Радеховский цукор" нарушают законодательство о защите экономической конкуренции, на ответчика наложено 68 млн грн штрафа.

"Вместе с тем следует отметить, что данная концентрация не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Следовательно, ответчик мог бы избежать штрафных санкций, в условиях своевременного получения разрешения на концентрацию в АМКУ", - подытожило ведомство.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2017 года разрешил приобрести ООО "Радеховский цукор" активы по переработке сахарной свеклы у ООО "Провесинь-Агроинвест" (Львов).

Комитет в начале октября 2017 года провел опрос участников рынка относительно концентрации на рынке сахара в связи с приобретением компанией "Радеховский цукор" нового оборудования для переработки сахарной свеклы, которая позволит компании перерабатывать сахарную свеклу и производить сахар на Хоростковском, Збаражском и Козивском производствах в Тернопольской области.

"Радеховский цукор" - крупный производитель сахара в Западной Украине, входит в международную группу компаний Pfeifer&Langen - крупного европейского производителя сахара.

Pfeifer&Langen (Германия), в частности, владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении, Чехии и Украине.

В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и ООО "Чертковский сахарный завод" (Тернопольская обл.). В начале 2017 года компания закрыла сделку по приобретению шести сахарных заводов (Борщевского, Бучацкого, Збаражского, Козовского, Лановецкого и Хоросковского) в Тернопольской области, ранее принадлежавших холдингу "Т-Цукор" (Тернопольская обл.), которым до банкротства агрохолдинга "Мрия" управляла семья Гут.