Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Министр указал, что позиция Украины на американско-немецкое заявление изложена в украинско-польском заявлении, которое было распространено в среду.

"Мы честно всегда говорили, что для нас "Северный поток 2", прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее", - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.

"И будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - добавил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины указал, что есть фундаментальная проблема в этой связи, а именно готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства.

"Она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над ней надо работать", - подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что соглашение, подготовленное США и ФРГ предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Твиттере в среду вечером.