Экономика

10:39 22.07.2021

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк "Укрзализныци"

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Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк "Укрзализныци"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного соглашения между Кабинетом министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця", который Верховная Рада приняла 1 июля, сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Укрзализныця" путем закупки 130 грузовых электрических локомотивов (80 - двухсистемных, 50 - односистемных) для АО "Укрзализныця" со значительной локализацией производства в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что закупка грузовых электрических локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и путем государственных внешних заимствований. Французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

"Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет EUR750 млн 125 тыс. и финансирует реализацию проекта. В частности, EUR350 млн будет казначейская ссуда правительства Французской Республики, а EUR400 млн 125 тыс. - банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export, действующий от имени правительства Французской Республики", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов.

"За выполнение контрактов ответствен французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов", - резюмируют в ОП.

Теги: #ратификация #укрзализныця #закон #франция
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