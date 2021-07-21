Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 7,5%

Национальный банк Украины (НБУ) 22 июля сохранит учетную ставку на уровне 7,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"Правление НБУ оставит неизменной учетную ставку на уровне 7,5%. Июньская инфляция после довольно резкого ускорения в мае осталась на уровне 9,5%, что лишь незначительно превышает прогноз НБУ (9,2%)", – сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По его словам, после мощного воспроизведения экономической активности в апреле, на фоне низкой базы сравнения, секторальные индексы в мае были несколько ниже прогноза.

Его мнение о сохранении ставки на уровне 7,5% разделяет главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын.

"Наш прогноз базируется на анализе прошлого решения, итогах дискуссии членов монетарного комитета по ставке, комментариях НБУ по инфляции в июне, а также динамике самой инфляции. Мы также учитываем временной лаг между прошлым повышением ставки и ее влиянием на инфляционную среду, а также и временный характер некоторых инфляционных факторов", – отметил банкир.

Он добавил, что потенциальные макроэкономические риски не являются в настоящее время достаточно угрожающими, чтобы реагировать на них повышением ставки

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек также ожидает сохранения учетной ставки на текущем уровне.

"В годовом измерении инфляция по итогам июня составила 9,5%. То есть столько же, сколько и в мае. Это означает, что динамика роста потребительских цен вышла на траекторию прошлого года. С высокой вероятностью в июле и августе нас ждет сезонная дефляция. Не уверен, что мы сможем повторить показатели 2020 года (-0,6% в июле и -0,2% в августе), но в целом до сентября существенного ускорения потребительской инфляции я не ожидаю", – прогнозирует банкир.

Глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый поддерживает прогноз о сохранении ставки.

"Инфляция спровоцирована не ростом монетарной базы в стране, большая доля кредитования идет через госпрограммы с фиксированными процентными ставками, и учетная ставка на них никак не повлияет. К тому же, НБУ уже отменил ряд антикризисных мер по поддержанию ликвидности банков с 1 июля. (...) Кроме того, срок депсертификатов НБУ в июле уже вернулся до докризисного уровня", – назвал он причины для такого решения комитета.

Кроме того, он отметил, что фактический рост инфляции прекратился, что сохраняет актуальность предыдущего прогноза регулятора.

В то же время, директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев ожидает повышения регулятором учетной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 8% годовых в качестве реакции на международные вызовы, в частности, на усиление инфляционного давления в США, Великобритании и Еврозоне выше прогнозных значений.

По его словам, несмотря на позицию НБУ о временности текущего роста инфляции в Украине и сворачивание антикризисных мер, усиление инфляционного давления на мировые экономики создает предпосылки для ее закрепления на более длительном временном промежутке при отсутствии свертывания монетарных стимулов центробанков.

"По состоянию на начало июля, хотя и ИПЦ в 9,5% г/г лишь немного отклоняется от ожидаемого в 9,2% г/г, показатель фундаментального инфляционного давления отклонился с прогнозных 6,7% г/г до 7,3% г/г, приток иностранного капитала остается нестабильным, а давление на цены в странах-торговых партнеров Украины растет. По нашему мнению, влияние таких факторов будет способствовать повышению учетной ставки на 0,5 п.п. до 8,0%", – отметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

"Поскольку в июне НБУ воздержался от повышения учетной ставки, то мы оцениваем, как очень высокую вероятность ее повышения на июльском заседании, минимум, на 0,5 п.п. до 8,0%. Хотя актуальный прогноз НБУ и предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% к концу года, однако инфляция продолжает ускоряться быстрее, чем ожидалось", – отметил он.

Банкир добавил, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет усиливаться, а показатель инфляции перейдет в двоичный (two-digit) формат, а в таких условиях эффективный режим инфляционного таргетирования должен предусматривать готовность регулятора решительно ужесточать монетарную политику, поскольку этого требует экономическая ситуация.

По словам Лепака, текущая экономическая статистика свидетельствует, что восстановление экономической активности в Украине может происходить медленнее, чем ожидалось, поэтому он ожидает пересмотра макропрогноза Национальным банком в июле по темпам роста ВВП в 2021 году с 3,8% до 3,6%.

"При этом, несмотря на превышение фактических темпов инфляции в первом полугодии над прогнозом НБУ, есть основания для пересмотра НБУ своего инфляционного прогноза на 2021 - с 8,0% до 8,5-9,0%", – добавил директор департамента стратегии Кредобанка.

Пересмотра инфляционного прогноза в сторону увеличения до 8,5-9,0% также ожидает глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

"Текущая динамика выходит за траекторию прогноза НБУ. К тому же в октябре нас с высокой вероятностью ждет волна увеличения цен на коммунальные услуги из-за высоких цен на газ, электроэнергию, транспорт. (...) По моим оценкам, прогноз по инфляции будет увеличен на 0,5-1% до 8,5-9% по итогам года", – указал он.

В то же время, банкир назвал прогноз роста ВВП по итогам года на уровне 3,8% реалистичным.

"Хорошая ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках, ускоряющийся потребительский спрос делают достижение такого уровня реальным", – отметил Свитек.

Он добавил, что нельзя сбрасывать со счетов потенциальную угрозу "третьей" волны пандемии, однако в этом вопросе трудно делать какие-либо прогнозы.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий также ожидает ухудшения прогноза инфляции.

"Вполне вероятно, что будет несколько пересмотрен прогноз инфляции на третий и четвертый квартал в сторону увеличения. Соответственно будет незначительно (до 1 п.п.) ухудшен прогноз инфляции на конец 2021 года и средней за год", – указал он.

Колодий ожидает, что годовой рост ВВП может остаться неизменным или будет несколько ухудшен с учетом отклонения на 0,7 п.п. в первом квартале и незначительного ухудшения оценки показателя во втором.

Мнение о повышении инфляции также разделяет директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

По его прогнозам, следует ожидать повышения прогнозных значений инфляции на 0,5-1 п.п. (с 8,0% г/г на конец года в апрельском макропрогнозе), а также снижение ожидаемого роста реального ВВП до 3,0-3,4% г/г (с 3,8% г/г в апрельском макропрогнозе) в 2021 году.