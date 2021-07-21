Экономика

14:19 21.07.2021

ФГИ Украины получил заявки на 1-й этап отбора советников по приватизации от 13 компаний

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ФГИ Украины получил заявки на 1-й этап отбора советников по приватизации от 13 компаний

Заявки на участие в первом этапе конкурсного отбора советников по приватизации подали 13 компаний, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас сообщить названия этих компаний мы не можем, так как процесс отбора еще не завершен", – отметил он.

Сенниченко уточнил, что заявки должна рассмотреть специальная комиссия в составе представителей Минфина, Минэкономики и ФГИ, первое заседание которой уже состоялось.

"После проверки соответствия предложений квалификационным критериям будет утвержден перечень компаний, среди которых в дальнейшем будут избираться советники по приватизации для конкретных предприятий", – сказал глава Фонда госимущества.

Он напомнил, что правительство по инициативе ведомства приняло постановление о двухэтапном отборе советников по приватизации в конце февраля этого года. Первый этап – проверка на соответствие квалификационным критериям. Среди требований – объем услуг за предыдущий полный календарный год от 100 млн грн, участие за последних три года минимум в трех проектах реструктуризации финансовых обязательств, заключении договоров купли-продажи активов стоимостью более 250 млн грн (критерий отнесения объекта к "большой" "приватизации" – ИФ). В качестве альтернативы участник отбора может входить в топ-50 финансовых консультантов в Европе по количеству или объему сделок по слиянию и поглощению согласно рейтингу Refinitiv.

Первый этап отбора был объявлен 25 июня, заявки на него принимались до 12 июля, а сам конкурс назначен на 27 июля.

Среди объектов, для приватизации которых ФГИ будет искать советников в ближайшее время, – облэнерго и "Центрэнерго".

Теги: #заявки #фги #советники
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