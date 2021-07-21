Кабмин обязал угольные предприятия при долгах по зарплате направлять на эти цели не менее 80% средств от реализации продукции

Кабинет министров обязал государственные угледобывающие предприятия при наличии долгов по заработной плате направлять на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с такой оплатой, не менее 80% средств, полученных от реализации угольной продукции и других поступлений.

Соответствующие изменения в постановление №80 от 23 января 2019 года по инициативе Министерства энергетики правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реструктуризации угольной отрасли, Минэнерго при наличии задолженности по заработной плате перечисляет средства угледобывающим предприятиям и ГП "Дирекция по строительству объектов" при условии перечисления ими на оплату труда и связанные с этим обязательные платежи не менее 80% средств, полученных от реализации продукции и других поступлений на 1 число месяца, следующим за отчетным периодом.

Проект постановления определяет дополнительное условие получения бюджетных средств на оплату труда с применением подходов, аналогичных тем, что действовали в 2018 году согласно постановлению №63 от 7 февраля 2018 года об обеспечении отечественной добычи угольной продукции и дальнейшего реформирования угольной промышленности, говорится в пояснительной записке к документу.

Постановлением №63, в частности, для получения бюджетных средств предусматривалось направление на заработную плату не менее 70% средств от реализации продукции.