ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

Государственная фискальная служба (ГФС) до 25 августа должна пройти аудит в связи с ликвидацией ведомства и созданием нового органа - Бюро экономической безопасности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чтобы весь процесс прошел планомерно, до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов ГФС", – сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

БЭБ должно заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.