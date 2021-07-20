Экономика

19:02 20.07.2021

Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

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Власти городов-спутников АЭС просят "Энергоатом" способствовать возврату льготы на э/э для 30-километровой зоны

Власти городов-спутников АЭС просят НАЭК "Энергоатом" поспособствовать возврату 30%-й льготы на оплату э/э для жителей городов и сел, расположенных в тридцатикилометровой зоне атомных станций.

Согласно сообщению на сайте "Энергоатома" во вторник, речь об этом шла на встрече руководства НАЭК с мерами городов-спутников АЭС Энергодара, Вараша, Нетишина и Южноукраинска, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве.

Кроме того, мэры городов и руководители АЭС, присутствовавшие на подписании меморандума, выразили мнение о необходимости вмешательства НАЭК в решение вопросов многолетних долгов перед коммунальными предприятиями и АЭС, улучшения финансирования местных лечебных заведений, развития инфраструктурных и социально значимых проектов.

"Нам крайне важно усилить сотрудничество, чтобы устранить проблемы коммуникации и скоординировать работу по решению неотложных вопросов социально-экономического развития городов-спутников и предприятий атомной энергетики", – отметил глава НАЭК Петр Котин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, на содержание и эксплуатацию объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на протяжении последних трех лет "Энергоатом" направил около 900 млн грн, а комплексный подход к решению острых проблем городов-спутников является составляющей социальной политики компании.

В рамках меморандума будет создан координационный совет, в состав которого войдут представители "Энергоатома", АЭС, органов местного самоуправления городов-спутников, отмечается в сообщении.

Совет будет заниматься, в частности, вопросами эффективного сотрудничества с органами госвласти с целью защиты интересов городов-спутников, совместной реализации проектов и программ их социально-экономического развития, решением проблем ЖКХ.

Как сообщалось, в конце апреля Верховная Рада призвала Кабинет министров Украины установить льготный тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне всех АЭС.

Приятие соответствующего проекта постановления №5382 поддержали на внеочередном пленарном заседании в четверг 311 народных депутатов.

Этот льготный тариф парламентарии рекомендуют установить безотлагательно, в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления. Размер такой фиксированной цены должен быть в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Эта льгота была отменена с 1 января 2021 года в рамках очередного изменения ПСО на рынке э/э по населению.

Теги: #украина #энергетика #энергоатом
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