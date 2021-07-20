Экономика

13:59 20.07.2021

Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на 14% - Госстат

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Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на 14% - Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам апреля-июня 2021 года составил 114% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

При этом, по ее данным, цены на первичном рынке выросли на 12,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,2%, наименее - двухкомнатные (на 11,2%).

По данным Госстата, на вторичном рынке жилье подорожало за год на 14,7%. Менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – на 12,8%, больше всего – двухкомнатные (на 16,5%).

По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%, на первичном на 4,6%, на вторичном на 3,6%.

Теги: #недвижимость #госстат
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