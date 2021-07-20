Экономика

12:19 20.07.2021

Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

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Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

Более 10 млн украинцев получают теневые доходы, а соотношение официально трудоустроенных граждан к неработающим достигает 1:2, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Государство должно начать социальный диалог… Нужно честно смотреть на проблему. Не может один человек работать за двоих", – сказал он в ходе форума "Украина 30" во вторник.

При этом первый вице-премьер уточнил, что 40% рабочих мест – государственные: 20% в бюджетной сфере, еще 20% в госкомпаниях.

"Украина, высоко держа голову, оплачивает пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Также Украина несет полные обязательства по безработице. И только две эти суммы вместе превышают EUR2 млрд", – отметил Любченко.

"В 2020 году при посредничестве официальных лицензиатов было трудоустроено заграницей немногим более 86 тыс. наших граждан, а по оценкам экспертов - около 3 млн", – добавил он.

Теги: #кадры #любченко #минэкономики
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