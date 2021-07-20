Экономика

11:30 20.07.2021

В Польше работает 1,5 млн украинцев - посол Дещица

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В Польше работает 1,5 млн украинцев - посол Дещица

Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица заявляет, что в Польше на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник.

Он отметил, что ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Кроме того, посол сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Среди прочего, Дещица сообщил, что на данный момент в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Теги: #украина_30 #мигранты #польша #дещица
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