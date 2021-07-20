Номинационный совет назначил представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Комитет по назначениям руководителей ключевых предприятий на заседании 19 июля назначил представителей государства в наблюдательные советы НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Укргидроэнерго", сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, во время заседания кандидаты озвучили свое видение развития компаний, с ними была проведена сессия вопросов-ответов от членов и независимых экспертов комитета.

"Государство в первую очередь заинтересовано, чтобы ее представители в наблюдательных советах были профессиональными, незаангажированными, имели безупречную репутацию и соответствующую квалификацию ", - отметил Любченко.

В то же время имена новых членов НС "Укрэнерго" и УГЭ в сообщении не озвучены, они должны быть утверждены Кабинетом министров Украины.

Согласно сайту "Укрэнерго", на сегодня в состав набсовета компании как независимые члены входят Шевки Аджунер (экс-глава представительства ЕБРР в Украине), Педер Андреасен (экс-президент Energinet), Оливье Апперт (экс-член совета директоров EDF, Technip, CGG, Total) и Луиджи де Франсиски (экс-топ-менеджер TERNA и Enel), а также Юрий Токарский (советник главы Минфина) как представитель государства.

Согласно сайту УГЭ, в настоящий момент в состав набсовета компании как независимые члены входят экс-глава AES Ukraine Стивен Уолш, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская, поработавший в "Нафтогазе" и Минтопэнерго Олег Терлецкий, Членами НС УГЭ от государства являются экс-заместитель Минфина Василий Шкураков и замглавы Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.