Украина из-за жары на прошлой неделе увеличила потребление э/э почти на 6%

Потребление электроэнергии в Украине на протяжении 12-18 июля возросло на 5,7% (на 150 млн кВт-ч) по сравнению с 5-11 июля – до 2,768 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По ее данным, за прошлую неделю на 18,8% (на 137 млн кВт-ч) к 5-11 июля выросло производство э/э ТЭС – до 867 млн кВт-ч.

В НЭК отмечают, что повышенная нагрузка на ТЭС связана с тем, что 5 из 15 блоков АЭС находятся в плановых ремонтах, кроме того ограничена возможность значительного увеличения мощности ГЭС.

Основным драйвером роста потребления стала еще более усилившаяся в стране жара: среднесуточная температура воздуха за неделю выросла с +23,6°С до +25,6°С.

В целом потребление э/э за 1-18 июля составило 6,87 млрд кВт-ч, что на 4,1% больше показателя прогнозного баланса.

Как сообщалось, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.