Экономика

15:18 19.07.2021

Среднесуточная погрузка "Укрзализныци" во II кв.-2021 увеличилась на 12,6%

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Среднесуточная погрузка "Укрзализныци" во II кв.-2021 увеличилась на 12,6%

Среднесуточная погрузка грузов "Укрзализныцей" во втором квартале 2021 года увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 730,5 тыс. тонн (около 11,3 тыс. вагонов).

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления Ивана Юрика в понедельник, в 2020 году этот показатель составлял 648,5 тыс. тонн, в 2019 году - 722,2 тыс. тонн.

По его словам, компания продолжает работать над дальнейшим увеличением показателей грузовой работы.

"В июле мы наблюдаем дальнейший рост показателя нагрузки. По результатам 14 дней этого месяца мы в среднем грузим 694,5 тыс. тонн грузов, что даже превышает на 2% показатель докризисного июля-2019 и на 7% показатель того же месяца 2020 года", - цитирует пресс-служба Юрика.

Отмечается, что также УЗ ускорила оборот грузовых вагонов. В частности, во втором квартале он составляет 7,04 суток против 9,23 суток за аналогичный период 2019 года и 7,59 суток – второго квартала 2020-го.

"Показатели грузовой работы чрезвычайно важны для отрасли, ведь именно UZ Cargo генерирует основные доходы компании. Сейчас компания работает над улучшением бизнес-процессов в этом сегменте для привлечения новых грузов и над усовершенствованием тарифной политики для установления равных – недискредитационных условий для грузоотправителей", - резюмировал Иван Юрик.

Как сообщалось, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры предлагают с 1 сентября 2021 года изменить тарифы на перевозку отдельных классов грузов.

Теги: #транспорт #укрзализныця #грузы
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