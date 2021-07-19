Госпродпотребслужба перейдет в управление Минагрополитики в сентябре – ЕБА

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) будет полностью передана в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия в сентябре 2021 года, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) итоги встречи своих представителей с главой Минагрополитики Романом Лещенко 16 июля.

По данным министра, не планируется "разрывать" функционал Госпродпотребслужбы между Минагрополитики и Минэкономики, в управлении которого ведомство находится в данный момент.

ЕБА привела данные министра, согласно которым ключевыми для его ведомства являются вопросы орошения, сохранения почв, государственной поддержки, фонда частичного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса, внедрение дополнительных финансовых инструментов для капитализации аграрного сектора. По его данным, профильными для Минагрополитики являются растениеводство, животноводство, переработка с/х продукции, направления, связанные с орошением - садоводство и тому подобное. Кроме того, развитие зеленого туризма, виноградарство, аквакультура, сельскохозяйственное машиностроение.

Организация уточнила, что Минагрополитики также готовит в сентябре презентацию государственного аграрного реестра, который в числе прочего поможет перевести оборот складских документов на зерно в электронную форму, поскольку нынешний "бумажный" формат ведения документооборота создает коррупционные риски.

Помимо того министерство готовит меры по поддержке производителей и переработчиков молочной продукции, поскольку на сегодняшний день в Украине сложился острый дефицит молочного сырья. Также речь об инициативе снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для определенных сфер агросектора, уточнила ЕБА.

Как сообщалось, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбe и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Решение о восстановлении Минагрополитики было принято в конце 2020 года.

ЕБА была основана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии в Украине. Организация является одним из самых масштабных бизнес-сообществ, работающих на украинском рынке, в ее состав входит более тысячи компаний.