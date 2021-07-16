Экономика

17:03 16.07.2021

КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума

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КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума

Конституционный суд Украины признал конституционными предписания закона "Об оплате труда", которым минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 15 июля, по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины, сообщает пресс-служба суда.

Авторы ходатайства, в частности, утверждали, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада (тарифной ставки), поскольку он является только социальной гарантией того, что минимальная заработная плата не будет установлена ​​ниже уровня величины, достаточной "для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности".

Народные депутаты отмечали, что после вступления в силу закона № 1774 в оспоренных нормах закона и Кодекса для установления размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) применена величина, которая в денежном выражении меньше, чем та, что использовалась для вычисления должностных окладов до внесения соответствующих изменений.

Конституционный суд проанализировал оспоренные предписания закона в связи с нормами других актов, регулирующих оплату труда и социальную защиту и пришел к выводу, что "минимальная заработная плата", "прожиточный минимум" и "минимальный должностной оклад" не являются тождественными явлениями. Как указал суд, минимальный должностной оклад "тарифная ставка" не является разновидностью государственных социальных гарантий и применяется во время формирования тарифной системы оплаты труда, а также является основанием для дифференциации размеров заработной платы. В то же время, размер минимальной заработной платы и минимального должностного оклада не могут быть ниже, чем прожиточный минимум.

При определении размера минимальной заработной платы и установлении размера минимального должностного оклада (тарифной ставки) полномочные органы государственной власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого сотрудника, но и членов их семей, если они не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.

"Таким образом, даже в случае установления Кабинетом министров Украины минимального должностного оклада (тарифной ставки) в размере, меньшем размера минимальной заработной платы, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части четвертой статьи 43 Конституции Украины", - подчеркивают в суде.

Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый как основной источник существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, является прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада Украины в соответствующем законе.

Конституционный суд Украины указал, что во исполнение предписаний Конституции и законов Украины Кабинет иинистров Украины обязан устанавливать такой размер минимального должностного оклада (тарифной ставки), чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для того, кто работает, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Теги: #конституционный_суд #труд #оплата
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