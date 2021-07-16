Экономика

15:19 16.07.2021

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

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"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

НАК "Нафтогаз Украины" импортирует природный газ и закачивает его в хранилища в рамках ранее утвержденного плана благодаря достаточной ликвидности, рост цены на рынке этот план не нарушил, сообщил глава правления компании Юрий Витренко агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть планы по импорту и закачиванию импортированного газа, мы их не меняем, даже невзирая на рост цены. У нас хватает ликвидности. Пока мы просто импортируем то, что планировали импортировать, закачиваем в хранилища. Это даст нам возможность пройти отопительный сезон", – сказал он в кулуарах 12-й энергетической конференции Адама Смита, проходящей в Киеве.

В то же время глава правления воздержался от уточнения количественных показателей импорта.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" пристально следит за развитием событий, но пока не видит критических угроз, связанных с ценовой волатильностью.

"Если у нас появится понимание, что есть какие-то критические тенденции, тогда будем применять какие-то более радикальные подходы", – отметил глава правления.

По его словам, уже сейчас в хранилищах газа больше, чем в прошлые годы. "И на начало отопительного сезона мы собираемся еще значительно увеличить объем газа в хранилищах и намерены войти в отопительный сезон с запасами, которые больше исторических средних показателей", – подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, стоимость природного газа на европейских хабах с начала весны выросла более чем вдвое, в отдельные дни достигала многолетних максимумов.

Теги: #нафтогаз #газ #витренко
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