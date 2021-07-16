Экономика

15:01 16.07.2021

Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

1 мин читать
Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с компанией Amazon Web Services для ускорения развития облачных технологий в стране, цифровой трансформации и внедрения инноваций.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров с Amazon в Лондоне.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - написал он на своем "Телеграм-канале" в пятницу.

По словам министра, Минцифры совместно с Amazon будет нарабатывать навыки работы с облачными технологиями: украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy, модернизировать IT-системы и политики ведомства в сфере облачных технологий; внедрять стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий (в частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения).

"И это только начало. Рад приветствовать Amazon в Украине", - отметил Федоров.

Теги: #минцифры #amazon #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 13.07.2021
Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

Минцифры получило 1,3 тыс. предварительных заявок на е-резидентство, до 2023 ожидает 3 тыс. е-резидентов в Украине

12:25 13.07.2021
Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

Электронной форме взаимодействия с органами власти доверяют 43% граждан - опрос

17:35 05.07.2021
Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

Принятие "ресурсного" законопроекта негативно повлияет на развитие сетей доступа к интернету, считают в Минцифры

09:43 05.07.2021
Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

11:37 02.07.2021
Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

Минцифры против индексации рентной платы РЧР в "ресурсном" законопроекте

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

13:46 30.06.2021
Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

09:42 24.06.2021
Amazon наращивает использование электроэнергии, производимой за счет возобновляемых источников

Amazon наращивает использование электроэнергии, производимой за счет возобновляемых источников

16:09 28.05.2021
Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

Минцифры открывает финотчетность в форме открытых данных

12:23 27.05.2021
Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

Заявленные ФТС РФ "контрабандные" 80 тыс. тонн нефти были направлены транзитом в Беларусь – "Укртранснафта"

Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

"Укрзализныця" во II кв. получила 227,4 млн грн прибыли против 1,8 млрд грн убытков годом ранее

Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

Глава НБУ видит IPO на Лондонской фондовой бирже одним из вариантов приватизации госбанков

Заявленные ФТС РФ "контрабандные" 80 тыс. тонн нефти были направлены транзитом в Беларусь – "Укртранснафта"

В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

Введение годового продукта на газ обезопасило потребителей от резких ценовых колебаний - премьер

Стартовал ремонт дороги к КПП "Сокиряны" на границе с Молдовой на Буковине – "Укравтодор"

ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

"Укрзализныця" во II кв. получила 227,4 млн грн прибыли против 1,8 млрд грн убытков годом ранее

Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" начала принимать воздушные суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА