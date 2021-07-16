Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации Украины будет сотрудничать с компанией Amazon Web Services для ускорения развития облачных технологий в стране, цифровой трансформации и внедрения инноваций.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров с Amazon в Лондоне.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - написал он на своем "Телеграм-канале" в пятницу.

По словам министра, Минцифры совместно с Amazon будет нарабатывать навыки работы с облачными технологиями: украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy, модернизировать IT-системы и политики ведомства в сфере облачных технологий; внедрять стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий (в частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения).

"И это только начало. Рад приветствовать Amazon в Украине", - отметил Федоров.